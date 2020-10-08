 عرب منسيون وإنجازات لا تنسى.. كتاب يوثق انتصارات العرب لفادي الهويدي - بوابة الشروق
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عرب منسيون وإنجازات لا تنسى.. كتاب يوثق انتصارات العرب لفادي الهويدي


نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 10:16 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 10:16 ص

صدر عن دار الغانم للنشر والتوزيع، كتاب "عرب منسيون وإنجازات لا تنسى"، للكاتب الصحفي فادي الهويدي.

 

والكتاب يوثق إنجازات عدد من الشخصيات العربية صاحبة البصمات الواضحة التي لم تنل حقها من الانتشار رغم ما حققته من إنجازات على المستوى العربي بشكل عام، حيث إن هناك مبدعون عرب لم يحصلوا على حقهم الإعلامي والأدبي رغم أهمية منتوجهم الفكري وما قدموه للأمة العربية بشكل عام لذا يحاول من خلال هذا الكتاب تسليط الضوء عليهم ومحاولة إبرازهم للمجتمع العربي.

 

وحدد فادي الهويدي من خلال كتابه الفترة الزمنية التي رصد من خلالها تلك الإنجازات والشخصيات وهي من منتصف القرن الثامن عشر حتى بداية الربع الأخير من القرن الماضي.

 

ويضم كتاب "عرب منسيون وإنجازات لا تنسى" خمسة فصول قسمت بناء على الفترات الزمنية المختلفة التي يتتبعها الكتاب في عملية الرصد.

 


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