وكيله: كارتيرون لم يكن يعلم بمفاوضات الزمالك مع بابل

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كشف حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون والأنجولي آري بابل، عن كواليس رحيل الأول لتدريب التعاون السعودي، من الزمالك، وفشل انتقال الثاني للأبيض، رغم توقيعه على العقود.

وأعلن التعاون السعودي عن تعاقده رسميًا مع آري بابل لمدة موسمين قادمًا من صفوف أول أغسطس.

وقال حازم، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "عندما عرضت آري بابل على الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون وافق فورًا على التعاقد مع اللاعب، ولم يكن يعلم بفشل انضمام بابل إلى الزمالك".

وأضاف: "شاهدت تصريحات سابقة للاعب إنه يفكر في الانتقال لناد آخر بعد عدم إتمام انتقاله للزمالك وتواصلت معه"

وتابع: "حرصت على تسويق آري بابل في الإمارات والسعودية بعد تراجع الزمالك عن التعاقد معه".

وعن رحيل كارتيرون، عن الزمالك، أكد: "احترافية نادي التعاون جعلت كارتيرون يغير رأيه، بعدما كان ينوي الحصول على فترة راحة لمدة شهرين، وقرر تولي قيادة الفريق السعودي".

واختتم: "كارتيرون حريص على نجاح الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، ويعلم أهمية وحساسية الفترة الحالية للفريق".