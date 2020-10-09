 حكومتا سلوفاكيا والنمسا تدعمان زعيمة المعارضة في بيلاروس - بوابة الشروق
الجمعة 9 أكتوبر 2020 12:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

حكومتا سلوفاكيا والنمسا تدعمان زعيمة المعارضة في بيلاروس

زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا
زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا
د ب أ
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 11:28 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 11:28 م
أعربت حكومتا سلوفاكيا والنمسا عن دعمهما لزعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا في اجتماعات رفيعة المستوى في براتيسلافا وفيينا.

وبعد محادثات مع تيخانوفسكايا، انتقد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لرفضه كل عروض الوساطة الخارجية.

وقال شالنبرج: "هذا يظهر أن لوكاشينكو لا يزال مهتما بإثارة دوامة تصعيد سلبية. يبدو أنه يريد اسدال ستار حديدي جديد".

وفي براتيسلافا، التقت تيخانوفسكايا برئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش وشكرت سلوفاكيا على دعمها لحركة المعارضة البيلاروسية، التي زعمت أن الانتخابات الأخيرة تم تزويرها لصالح لوكاشينكو للاحتفاظ بسيطرته على السلطة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك