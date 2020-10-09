حكومتا سلوفاكيا والنمسا تدعمان زعيمة المعارضة في بيلاروس

أعربت حكومتا سلوفاكيا والنمسا عن دعمهما لزعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا في اجتماعات رفيعة المستوى في براتيسلافا وفيينا.



وبعد محادثات مع تيخانوفسكايا، انتقد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لرفضه كل عروض الوساطة الخارجية.



وقال شالنبرج: "هذا يظهر أن لوكاشينكو لا يزال مهتما بإثارة دوامة تصعيد سلبية. يبدو أنه يريد اسدال ستار حديدي جديد".



وفي براتيسلافا، التقت تيخانوفسكايا برئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش وشكرت سلوفاكيا على دعمها لحركة المعارضة البيلاروسية، التي زعمت أن الانتخابات الأخيرة تم تزويرها لصالح لوكاشينكو للاحتفاظ بسيطرته على السلطة.