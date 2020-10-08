تقرير: الإدارة الأمريكية تعلن اليوم عقوبات ساحقة على إيران

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إعلان عقوبات "ساحقة" على إيران اليوم الخميس، رغم المخاوف الأوروبية بشأن الأوضاع الإنسانية.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين مطلعين أن إدارة ترامب قررت فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، في تحدٍ للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب إنسانية مدمرة على بلد يعاني من فيروس كورونا وأزمة عملة.

وكشف المسؤولون أن الإجراءات ستستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حاليا لعقوبات ثانوية، في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع الإنسانية، مثل الغذاء والدواء.

ويقول المدافعون عن الخطة، التي من المتوقع الإعلان عنها اليوم الخميس، إن فرض المزيد من العزلة على التجارة الإيرانية يتماشى مع جهود إدارة ترامب لـ"سحق" الاقتصاد الإيراني لإجبار طهران على الجلوس على طاولة المفاوضات- وهي استراتيجية لم تؤد بعد إلى نتيجة. ويقولون أيضا إن وزارة الخزانة يمكن أن تخفف من التداعيات الإنسانية من خلال إصدار خطابات للشركات تسمح بمبيعات معينة.