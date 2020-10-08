قبرص الشمالية تعيد فتح جزء من مدينة مهجورة منذ حرب عام 1974

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أعادت "قبرص الشمالية" اليوم الخميس للمرة الأولى فتح جزء من مدينة ظلت مهجورة منذ تقسيم الجزيرة بعد حرب دارت عام 1974 .

وتجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.

وأكدت وكالتا "الأناضول" و"دوغان" التركيتان أنه تم فتح قطاع بطول كيلو متر من الشاطئ وكذلك منتجع في "فاروشا"، بمدينة فاماجوستا الساحلية القديمة، بعد 46 عاما من الإغلاق، وذلك رغم تحذيرات من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتم فتح المنطقة ثماني ساعات أمام الزوار. وأظهرت لقطات تم بثها تواجد حراس خلف حواجز وهم يسمحون للزوار الذين يرتدون الكمامات بالدخول، والذين حمل بعضهم أعلام تركيا وقبرص الشمالية.

تم إغلاق فاروشا، التي يطلق عليها "ماراس" باللغة التركية، وظلت خالية من السكان منذ الحرب التي قسمت قبرص.

وظل يتم استغلال فاماجوستا كورقة مساومة في النزاع بين الشمال والجنوب، وظل الشطر الجنوبي يطالب بعودتها إلى سكانها الأصليين، وهم القبارصة اليونانيون.

وأعلن رئيس الوزراء القبرصي الشمالي إرسين تتار قرار إعادة الفتح المثير للجدل قبل أيام، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويتنافس تتار في الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد القادم في قبرص الشمالية التي تعترف بها تركيا فقط.