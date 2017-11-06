مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بمصرف في كفر الدوار

لقي طفل مصرعه وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، إثر تصادم سيارة نصف نقل مع موتوسيكل؛ أدى إلى انقلاب السيارة بمصرف العموم بين قرية مارون وباباه الكبرى بسيدي غازي في كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار بانقلاب سيارة في مصرف العموم بسيدي غازي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص ووفاة طفل 5 سنوات، وجاري استخراج السيارة من المصرف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، والجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.