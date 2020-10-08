جارديان: فيسبوك وتويتر يدرسان عدم الالتزام بقانون تقييد وسائل التواصل في تركيا

ذكرت صحيفة"جارديان" البريطانية، مؤخرا، أنه في ظل دخول قانون تقييد مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من مليون مستخدم يوميًا في تركيا حيز التنفيذ في 1 أكتوبر الجاري، فإن عملاقي وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر يدرسان عدم الالتزام بالقواعد الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر، القول إن "فيسبوك وتويتر يدرسان عدم الالتزام بالقواعد الجديدة، إما بالسعي لإيجاد حل وسط مع أنقرة أو الاعتماد على قاعدة مستخدميهم للتحول إلى استخدام شبكات خاصة افتراضية للوصول إلى المواقع".

ويكمن البديل بالطبع في الاستسلام لنظام الرقابة الجديد في أنقرة وتوظيف شخص أو منظمة محلية لتمثيلها في القضايا القانونية الخطيرة.

ونوهت الصحيفة إلى أنه يمكن لإدارات وسائل التواصل الاجتماعي أن تطمئن نظرا لمحاولات الدولة التركية السابقة الفاشلة لحظر مواقع مثل اليوتيوب وويكيبيديا.

كما تدرك أن الحكومة التركية تستخدم الموقعين بشكل مكثف، مما يجعل في حظرهما تقويضا لقدرة حزب العدالة والتنمية على التواصل مع المواطنين الأتراك.

ويتطلب القانون من الشركات إنشاء مكتب أو تعيين ممثل محلي ليكون مسؤولا أمام السلطات التركية عن الشؤون القانونية والضريبية.

وإذا لم تمتثل شركات وسائل التواصل الاجتماعي للتشريع الجديد في غضون ستة أشهر، فستكون الحكومة التركية قادرة على حظر الإعلانات على المنصات، وفرض غرامات كبيرة تصل إلى 4 ملايين جنيه إسترليني وتقييد عرض النطاق بنسبة تصل إلى 90%، مما يؤدي إلى إبطاء سرعة الوصول إلى المواقع.

ويشكك المدافعون عن حقوق الإنسان رغم مخاوفهم، في قدرة حكومة أردوغان على فرض التدابير الصارمة المنصوص عليها في القانون.

وحثت منظمات حقوقية شركات التكنولوجيا العملاقة، جوجل وتويتر وفيسبوك، على عدم الامتثال للمحاولات التركية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أنها ستقوم بزيادة الرقابة على الإنترنت، وتزيد من قمع المعارضة في البلاد.