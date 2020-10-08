سميح ساويرس: قررنا إقامة الجونة السينمائي بعدما أقيم مهرجاني فينسيا وشان سيباستيان

قال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم ومؤسس مدينة الجونة، إن رأيه كان واضحا في موقف إقامة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة من عدمها، بأنه بعد إقامة مهرجان "فينسيا" و"سان سيباستيان" سيكون الإلغاء ضربة قوية لمصر وليس لمهرجان الجونة فقط.

وأضاف سميح ساويرس، أن إلغاء مهرجان "الجونة" سيبعث رسالة للعالم أن مصر بها تخوفات من فيروس كورونا وبها مشاكل بسبب انتشار هذا الوباء، لذلك كان متحمسا لإقامة الدورة الرابعة من المهرجان هذا العام.

وأوضح أن الصعوبة في إقامة المهرجان كانت في التنسيق بما يتعلق بالتوازن بين الاحتفال بإقامة المهرجان والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن مهرجان الجونة حصل على كل التفاصيل المتعلقة بالإجراءات الاحترازية التي اتبعها مهرجان "فينسيا" في دورته الأخيرة، بالإضافة إلى موافقة وزارة الصحة على المشاركة في تطبيق الإجراءات مع المهرجان.