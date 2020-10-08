إلغاء حق نقض للرئيس البلغاري ضد استخدام بطاقات الاقتراع

ألغى البرلمان البلغاري اليوم الخميس حق النقض الذي استخدمه الرئيس رومين راديف الشهر الماضي ضد خطوة لإعادة السماح للناخبين باستخدام بطاقات الاقتراع الورقية إلى جانب ماكينات التصويت في الانتخابات.



وصوت البرلمان بأغلبية 124 مقابل 89 لصالح إلغاء حق النقض، الذي كان يحظى به راديف، ويعني التغيير أن طريقة التصويت الورقي التي تم إلغاؤها مؤخرًا ستعود بالتوازي مع استخدام ماكينات التصويت.



وأراد الرئيس رومين راديف الاعتراض على عودة التصويت ببطاقات الاقتراع، وأدان الخطوة واصفًا إياها بأنها "محاولة للحفاظ على إمكانية التلاعب بالانتخابات".



ويواصل حزب "بي إس بي" الاشتراكي وحزب حركة الحقوق والحريات الذي يعتمد على أصوات الأقليات معارضتهما لعودة التصويت ببطاقات الاقتراع.



كما يدعم المتظاهرون، الذين يطالبون بانتخابات جديد