وزير الزراعة يشهد الحفل الفني الذي أقامته الغربية احتفالا بعيدها القومي

شهد السيد القصير وزير الزراعة، وطارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس الأربعاء، الحفل الفني الذي أقامته محافظة الغربية احتفالا بالعيد القومي الـ222 للمحافظة، وذلك بالمركز الثقافي في طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والبرلمانية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، تلاها كلمة من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عبر فيها عن امتنانه لحضور لوزير الزراعة للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي، كما وجه المحافظ التحية لشعب الغربية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة والمتزامنة مع العيد القومي للمحافظة.

وقامت الفنانة حنان شوقي بتقديم الحفل الذي شارك فيه مجموعة من المواهب المتميزة في العزف والغناء والباليه، وعلى مدار ساعة كاملة استمع الحاضرون إلى الأغاني الوطنية الأصيلة، واختتم الحفل بتقديم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لدرع المحافظة للدكتور السيد القصير وزير الزراعة والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يذكر أن محافظة الغربية قد احتفلت في صباح أمس بتنفيذ طابور العرض الفني والرياضي وافتتاح معرض منتجات "صنع بأيدينا" على أرض استاد طنطا الرياضي، الذي شارك في تنظيمه فريق متطوعي الغربية.