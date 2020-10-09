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أعداد جريدة الشروق
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محافظة طرطوس تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا في سوريا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 11:43 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 11:43 م
تصدرت محافظة طرطوس لأول مرة في سوريا عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اليوم الخميس. 

وقالت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: "تم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 15 في محافظة طرطوس و15 في ريف دمشق و12 في حمص ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 4566، وتم تسجيل شفاء 14 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1212". 

وأضاف بيان الصحة: "تسجيل وفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 215".

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