الصين تقطع بث مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي: مايك بنس ينتقد البلاد

قطعت الجهات الرقابية في الصين بث المناظرة التي شارك فيها مايك بنس، مرشح الحزب الجمهوري، لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الأربعاء، وذلك عندما بدأ في توجيه انتقادات للصين.

وقد توقف فجأة بث شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أثناء المناظرة بين بنس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة، خلال الحديث عن تفشي فيروس كورونا.

وبدأ بنس الانتقاد للصين بالقول: "الصين هى من يقع عليها اللوم"، عندما انقطع الصوت فجأ وظهرت صورة على الشاشة بكلمات "لا إشارة، من فضلكم انتظروا" .

وعندما تم تغيير موضوع المناقشة، عاد البث مجددا.

ويشار إلى أن الجهات الرقابية الصينية تقوم عادة بحجب المحتوى من القنوات الأمريكية إذا كان حول اتهامات للصين أو تضمن تقريرا انتقاديا من داخل البلاد.

وكان في السابق تصبح الشاشة سوداء فقط، ولكن منذ بضعة أشهر، بدأت تظهر صورة تحمل رسالة حول احتمالية فقدان الإشارة لدى حجب أي محتوى.

ويشار إلى أنه يمكن مشاهدة قناة "سي إن إن" فقط في المنازل التي يعيش فيها الأجانب أو في الفنادق الدولية، أو من جانب سلطات معينة أو مؤسسات أكاديمية.