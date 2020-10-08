مرتضى منصور: الجنايني يهددني «عدم تنفيذ قرار العزل = إيقاف القيد للزمالك »

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى خطابا من اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، يفيد بعزله، والذي تضمن تهديد بإيقاف قيد الأبيض حال عدم تنفيذ القرار، على حد وصفه.

وكانت اللجنة الأوليمبية، أصدرت قرارًا بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي خلال فترة الإيقاف، وأخطرت الاتحادات الرياضية بذلك.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "تلقيت خطابًا من عمرو الجنايني، جاء فيه أنه بناء على قرار اللجنة الأوليمبية اتخذوا قرارا بعزلي".

وأضاف: "الجنايني يهددني، ويطالبني بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وإلا سيتم منع الزمالك عن قيد اللاعبين".

وشدد: "أتعرض لمؤامرة خارجية، وأطالب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإصدار بيان رسمي للرد على المشككين".

واسترسل: "يجب أن يصدر رئيس الوزراء بيانًا على تلك المهزلة حتى لا يغضب الشباب وينزلون إلى الشوارع".

وواصل: "سأخذ حقي بالقانون، ونزول الشارع مرفوض، هناك ناس تريد تعبر عن رأيها الجمعة والسبت سنفتح المكالمات على قناة الزمالك، بشرط أن لا يكون هناك تجاوز".

ونوه: "أقول لـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لديك مذكرة وأنت اجتمعت بالمستشارين القانونين وأبلغوك بأن ما تفعله اللجنة الأولمبية عبث".

واختتم: "إذا ذهبت للجنة الأولمبية الدولية وأبلغتهم بقرار عزلي سيتوقف النشاط الرياضي بعد ساعة، لأنني رئيس نادي منتخب، ولكن أنا خائف على بلدي".