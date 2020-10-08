الصحة البرازيلية: عدد مصابي كورونا تخطي حاجز 5 ملايين شخص والوفيات 150 ألف حالة

أعلنت السلطات البرازيلية أن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد تخطي حاجز 5 ملايين شخص، بينما تقترب حصيلة الوفيات من 150 ألف حالة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية في إحصائية يومية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 31553، ليصل الإجمالي إلى 5 ملايين و694 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 734 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 148 ألفًا و228 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.