رئيس أذربيجان: مقاتلات F-16 التركية لا تشارك في المعارك ضد أرمينيا

نفى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تلقي بلاده مساعدة من القوات البرية التركية أو طائرات مقاتلة من طراز F-16 في الصراع الدائر حول إقليم ناغورني كاراباخ (قرة باغ) المتنازع عليه.

وقال خلال لقاء لفضائية «CNN» الأمريكية، إن مقاتلات F- 16 أتت إلى أذربيجان لإجراء تدريبات عسكرية، موضحًا أن أذربيجان وتركيا قامتا بـ10 تدريبات عسكرية مشتركة، خلال العام الماضي.

وتابع: «تركيا تعد حليفة لنا ومن الشائع هنا إجراء تدريبات عسكرية بما في ذلك القوات الجوية»، منوهًا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى إجراء تدريبين عسكريين فقط، أحدهما قبل الهجوم الأرميني على أذربيجان.

وأوضح أن مقاتلات F – 16 موجودة على الأرض لكنها لا تحلق ولا تشارك بأي طريقة في أي نوع من المعارك، نافيًا ما أذاعته أرمينيا بإسقاط مقاتلات F - 16 تركية، لمقاتلات SU – 25 أرمينية.

وتعرضت كبرى مدن إقليم ناغورنو كاراباخ، ستيباناكرت، إلى قصف عنيف أمس الأربعاء، من قبل جيش أذربيجان في استمرار للمواجهات العنيفة بين القوات الأرمينية والقوات الآذرية، التي اندلعت في 27 سبتمبر الماضي.