سيزا: فايلر لم يرحل بسبب رمضان صبحي «الأهلي لن يقف على لاعب»

سرد ديفيد سيزا، المدرب العام السابق لفريق الأهلي، كواليس رحيل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن القلعة الحمراء، مؤكدًا أن رمضان صبحي ليس سببا في الرحيل وأن الفريق لن يقف على لاعب.

وقال سيزا، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "رمضان صبحي لاعب من طراز عالمي، يمكنه صناعة الفارق في أي وقت، بالطبع الجهاز الفني كان حزينا لرحيله ولكن لم نصل لمرحلة الغضب، لأنه كان قرار اللاعب، وهذا وارد في كرة القدم مثلما انتقل فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد".

وأضاف: "فايلر لم يرحل بسبب رمضان صبحي، الأهلي لن يقف على لاعب".

وشدد: "كهربا لديه مميزات تمكنه من تعويض رمضان صبحي".

وعن رحيل فايلر؟، أجاء سيزا: "الأمر يخصه، لكن افتقاده لعائلته كان مشكلة كبيرة، ما حدث هذا العام بسبب فيروس كورونا سبب المشاكل للكثيرين، لا يمكن الحديث بلسانه ولكن بالتأكيد لديه أسبابه الخاصة".

واختتم: "لم يبلغنا بموعد محدد لرحيله، والجهاز الفني أدى مهمته وكان لدينا أهداف كبيرة مثل دوري أبطال أفريقيا، رحيل الجهاز المعاون عن الأهلي لا يعد سهلا في هذا التوقيت لكن علينا تقبل قرار ريني فايلر".