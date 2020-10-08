 الجيش اللبناني يوقف 316 شخصا من جنسيات مختلفة خلال سبتمبر الماضي - بوابة الشروق
الخميس 8 أكتوبر 2020 4:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الجيش اللبناني يوقف 316 شخصا من جنسيات مختلفة خلال سبتمبر الماضي

بيروت - د ب أ:
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 3:59 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 3:59 م

أوقفت وحدات الجيش اللبناني، 316 شخصا من جنسيات مختلفة خلال شهر سبتمبر الماضي لتورّطهم في جرائم متعدّدة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إن الموقوفين تورطوا بجرائم الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وشملت المضبوطات، بحسب البيان، 66 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدرّاجات النارية ومراكب الصيد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك