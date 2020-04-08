السباق على قيادة منظمة التجارة العالمية ينحصر بين سيدتين

انحصر السباق على منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، بين المرشحتين وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج هي، وخبيرة التنمية الاقتصادية النيجيرية نجوزي أوكونجو - إيويالا، وبذلك ستقود امرأة المنظمة العالمية لأول مرة.

ويأتي هذا بعدما قلصت الدول الأعضاء، البالغ عددها 164، عدد المرشحين اليوم من خمسة إلى اثنين فقط.

وتبحث المنظمة عن مدير عام جديد لها بينما تواجه أعمق أزمة في تاريخها الممتد لـ25 عاما.

وتتعرض قواعد المنظمة بشأن التجارة الحرة إلى انتهاكات في ظل نزاع الولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قيام واشنطن بعرقلة آلية المنظمة لتسوية النزاعات التجارية.

ويُنظر إلى أوكونجو - إيويالا، من البداية على أنها أحد المرشحين الأوفر حظا، وقد شغلت منصب وزيرة المالية في بلادها، وعملت في البنك الدولي لـ25 عاما.

أما المرشحة الكورية الجنوبية، فشاركت في حل قضايا تجارية متعددة الأطراف منذ عام 1995، عندما تولت مسؤولية شؤون منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة في سول.

وتم استبعاد وزير التجارة البريطاني السابق ليام فوكس، ووزير الاقتصاد السعودي السابق محمد التويجري، ومبعوثة كينيا السابقة لمنظمة التجارة العالمية أمينة محمد، من السباق بسبب قلة الدعم.

وسيحاول أعضاء منظمة التجارة العالمية حاليا التوصل إلى إجماع على أي من المرشحتين.