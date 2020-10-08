 ترامب: المباحثات بشأن تحفيز الاقتصاد بدأت تحرز تقدما - بوابة الشروق
الخميس 8 أكتوبر 2020 5:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

ترامب: المباحثات بشأن تحفيز الاقتصاد بدأت تحرز تقدما

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 4:29 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 4:29 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن المساعدات بشأن التحفيز لمساعدة الاقتصاد على الانتعاش في ظل أزمة فيروس كورونا بدأت تحرز تقدمًا، ولكن اعترف بوجود عداء بينه وبين رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وأضاف ترامب لشبكة فوكس بيزنس، "لقد أوقفت المباحثات منذ يومين لأنها لم تكن تحقق نجاحًا، الآن بدأت في إحراز تقدم".

وأوضح أن المباحثات تشمل تقديم مساعدات لشركات الطيران، موضحًا أن المباحثات الآن بناءة.

وتابع "بيلوسي ليست الشخص المفضل لدي"، وبصفتها رئيسة لأحد مجلسي الكونجرس، فإن الحصول على موافقتها أمر مهم لتخصيص أي إنفاق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك