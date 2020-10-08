ترامب: المباحثات بشأن تحفيز الاقتصاد بدأت تحرز تقدما

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن المساعدات بشأن التحفيز لمساعدة الاقتصاد على الانتعاش في ظل أزمة فيروس كورونا بدأت تحرز تقدمًا، ولكن اعترف بوجود عداء بينه وبين رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وأضاف ترامب لشبكة فوكس بيزنس، "لقد أوقفت المباحثات منذ يومين لأنها لم تكن تحقق نجاحًا، الآن بدأت في إحراز تقدم".

وأوضح أن المباحثات تشمل تقديم مساعدات لشركات الطيران، موضحًا أن المباحثات الآن بناءة.

وتابع "بيلوسي ليست الشخص المفضل لدي"، وبصفتها رئيسة لأحد مجلسي الكونجرس، فإن الحصول على موافقتها أمر مهم لتخصيص أي إنفاق.