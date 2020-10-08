أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة ببرنامجي الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات نظير مصروفات دراسية، وذلك بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة الجديدة.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن الجامعة تعمل على مواكبة المستقبل واحتياجات سوق العمل من خلال تطوير وتحديث برامجها التعليمية؛ سعيا للوصول إلى معايير الاعتماد الأكاديمية المحلية والدولية، حيث تعد تلك البرامج من التخصصات الحديثة والمتميزة في مجال الحاسبات والمعلومات.

وأضاف الدكتور النميري علام، القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية من التخصصات المميزة التي تخدم المجال الطبي عن طريق ربطه بالتحول الرقمي، أما برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات هو برنامج نوعي ومميز يعد خريجا لديه القدرة والمعرفة على استخدام النظم الذكية في شتى مجالات العمل وذلك في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي.

وقال إن شروط الالتحاق بتلك البرامج أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة بمجموع 393.5 علمي علوم، ومجموع 365 علمي رياضة، وذلك طبقاً للدرجات التي أقرتها لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات، ولا تخضع تلك الشروط للتوزيع الجغرافي ويتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام، وأيضا العام الماضي 2018-2019 وذلك بنفس الشروط السابقة.

وأوضح أن الدراسة بهذين البرنامجين تتم بنظام الساعات المعتمدة، حيث تنقسم الدراسة إلى 8 مستويات دراسية على مدار 4 سنوات، حيث يحتوي كل مستوى على 18 ساعة معتمدة ليصبح الطالب بعدها حاصلا على درجة البكالوريوس في تلك التخصصات.