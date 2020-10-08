قطاع الأعمال: تغيير اللائحة التنفيذية للشركات الحكومية يربط الأجور بالإنتاجية

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن اللائحة التنفيذية الموحدة للشركات أحد العناصر الهامة في الإصلاح، مشيرًا إلى أن تغيير اللائحة يهدف لربط الأجور بالإنتاجية.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن ربط الأجور بالإنتاجية لم يتم تطبيقه على أرض الواقع منذ 20 عامًا، قائلًا إن الأجور الأساسية بأغلب شركات قطاع الأعمال العام كانت متواضعة للغاية.

وأشار إلى أن الأجور كانت تصل بالحوافز إلى ما يقرب من 900 جنيه، قائلًا إن الوزارة استهدفت تعديل هذه الأوضاع وضم الأجر المكمل على الأجر الأساسي.

وتابع وزير قطاع الأعمال: «إذا كان العامل يحصل على أجر 684 جنيهًا أساسي و1568 جنيهًا مكمل أو متغير، فبإضافة العلاوات يصبح الأجر الوظيفي 2575 جنيهًا».

وأوضح أن «اللائحة الجديدة تستهدف إلزام الشركات بالتأمين على موظفيها؛ عوضًا عن علاجهم بأنفسهم ما يؤدي إلى سفه في الإنفاق»، موضحًا أن العامل أصبح شريكًا في الشركة.

وطرحت وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرًا على النقابات العامة واللجان النقابية مسودة مشروع لائحة الموارد البشرية المنظمة للعمل في شركات قطاع الأعمال العام، من أجل إبداء ملاحظاتها عليها قبل اعتمادها رسميًا.

وتسبب بنود اللائحة في أزمة وغضب شديد بين العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، حيث كان من المفترض أن يرسل اللجان النقابية ملاحظاتهم للوزارة من أجل فلترة البنود.