مجلس الأمة الكويتي يبايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد

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بايع مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وأثنى النواب خلال جلسة المبايعة على اختيار الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد، مشيدين بالخطوة السريعة التي قام بها الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدها المجلس اليوم غداة الأمر الأميري بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

ووفقا لـ"العين الإخبارية"، قضى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقودا من حياته للعمل في الجهات الأمنية والعسكرية بالكويت، الأمر الذي جعله أحد أهم رجال الأمن بالكويت، ومنحه خبرات أمنية كبيرة سخرها في الحفاظ على مقدرات بلاده وصيانة أمنها واستقرارها.

بدأ حياته العملية في وزارة الداخلية التي تدرج في مناصبها المختلفة وصولا لمنصب رئيس المباحث العامة على مدار 13 عاما.

وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة "أمن الدولة"، قبل أن ينتقل لاحقا لمنصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي شغله على مدار 17 عاما وحتى اليوم.