أذربيجان تنتقد دعوة وزير الخارجية الألماني إلى عقد هدنة

انتقدت اذربيجان دعوة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى عقد هدنة في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه مع ارمينيا.



وقالت الخارجية الاذربيجانية اليوم الخميس، إن هذه الدعوة مؤسفة للغاية، مشيرة إلى أن الدعوات إلى عقد هدنة من جانب واحد لا تجدي نفعا، وبدلا من ذلك يجب وضع ارمينيا تحت ضغط.



يشار إلى أن أعمال القتال الجديدة بين أذربيجان وأرمينيا أثارت قلقا كبير على الصعيد الدولي.



وكان ماس دعا أذربيجان أمام البرلمان الألماني أمس الأربعاء إلى القبول بهدنة، وهدد بأنه في حال رفضت باكو هذه الدعوة، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يصعد الضغوط ضدها.



وكانت ارمينيا أعلنت استعدادها للتفاوض، فيما تعتبر اذربيجان أن إجراء محادثات ممكن فقط في حال انهاء القتال وتخلي أرمينيا عن المنطقة التي كانت استولت عليه من أذربيجان قبل نحو 30 عاما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق.



ويعيش في المنطقة اليوم أرمن مسيحيون، وكانت هناك هدنة هشة في ناجورنو كاراباخ منذ عام 1994.