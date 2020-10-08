ياسر رزق: حرب أكتوبر درس لن تنساه إسرائيل

شارك الكاتب الصحفي ياسر رزق في مناقشة رسالة علمية بعنوان "معالجة وكالات الأنباء العالمية لأخبار الحروب بالمنطقة العربية واتجاهات الأطفال نحوها"، للصحفية هبة شوقي بمجلة صباح الخير.

وشملت الرسالة دراسة تحليلية عن تغطية وكالتي رويترز وسبوتنيك لحالتي الحرب على اليمن وسوريا، ودراسة ميدانية عن وضع أطفال سوريا واليمن، حيث كانت المناقشة تبدو كندوة ثقافية ساخنة ظلت حوالي أكثر من أربعة ساعات ونصف، بجامعة عين شمس، وحصلت الباحثة على تقدير امتياز.

ودافع "رزق" خلال المناقشة عن حرب أكتوبر 73 مؤكدًا أنها حرب عظيمة وليست حرب نفط، والمصريون أخرجوا إسرائيل إلى الأبد وأعطوها درسًا لن تنساه والجيس المصري أعظم جيوش العالم، وأنا فخور بمصريتي، كما أشاد بأهمية الدراسة وقال إنها ترقى للدكتوراة وليس الماجستير.

وأشادت لجنة المناقشة بأهمية البحث وتناوله الدقيق لحالة سوريا واليمن والتغطية الإعلامية من قبل وكالات الأنباء الدولية، بما يحمله من إيجابيات وسلبيات.

وقالت هبة شوقي، إنها واجهت صعوبة كبيرة في الحصول على أرشيف وكالات الأنباء الدولية في فترة الخمس سنوات الماضية وهي فترة الدراسة التي اعتمد عليها البحث بسبب حجب الأخبار على مواقع تلك الوكالات، ولذلك كان الحل الاعتماد على طرق بديلة، وذلك من خلال مصادر غير تقليدية نستطيع من خلالها إعادة قراءة الأحداث، والتعرف على خلفياتها، وتحليلها.

وأوضحت أن كلا الوكالتين لهما توجهما السياسي والاقتصادي الذي يؤثر بالفعل على عمل تلك الوكالات وقت الأزمات والحروب والصراعات، الأمر الذي يجعلنا نؤكد أنه من خلال هذا التوجه نستطيع أن نتعرف على شكل العلاقة بين وكالات الأنباء الدولية والسلطة والرأي العام العربي والدولي.

يذكر أن لجنة المناقشة ضمت الأستاذ الدكتور محمد معوض إبراهيم، أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة قسم الإعلام وثقافة الأطفال جامعة عين شمس مشرفًا وعضوًا، والأستاذ الدكتور فاتن عبد الرحمن الطنباري، أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، والكاتب الصحفي "ياسر رزق" رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، والدكتور محمود عبد الحليم، مدرس الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.