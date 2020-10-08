المعارض الروسي نافالني يطالب روسيا بالجدية في تحقيقات واقعة تسميمه

طالب المعارض الروسي البارز الكسي نافالني، السلطات في بلاده بالجدية في دفع التحقيقات في واقعة تسميمه قدما.

وفي مقطع فيديو استغرق ثلاث دقائق نشره على مدونته اليوم الخميس، قال نافالني:" لماذا لا توجد إجراءات جنائية ولا تحقيقات في واقعتي؟ لا أعرف أين ملابسي، ولم اتمكن من الاطلاع على وثائقي الطبية".

وأضاف نافالني أن المدد المحددة للتحقيقات انتهت منذ فترة طويلة.

وقال إن الحكومة الروسية دائما ما تشير إلى ألمانيا لكنني مواطن روسي تعرض لمحاولة اغتيال في سيبيريا " وأطالب بفتح التحقيقات في روسيا، وان يصدر الحكم في روسيا".

واختتم نافالني تصريحاته بالقول إن عدم حدوث كل هذا يدل على أن مركز صنع القرار يقع في الكرملين.