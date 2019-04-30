داعش يقتل نحرا شرطية عراقية غربي الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم الخميس بمقتل امرأة كانت تعمل شرطية في أحد سجون المحافظة واختطاف إبنتها غربي الموصل 400كم شمال بغداد.

وقال النقيب عدي سمير من شرطة نينوى إن"عناصر داعش اقتحموا اليوم منزل امرأة في قضاء تلعفر 70كم غربي الموصل، وقاموا بقتلها نحرا واختطاف ابنتها 15عامًا قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأوضح أن"الضحية كانت تعمل شرطية في سجن بادوش الإقليمي 25كم شمال غربي الموصل".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريًا.