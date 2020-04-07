السيطرة على حريق بمصنع حليج أقطان في المحلة الكبرى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل اندلعت نيرانه بمصنع متخصص فى تصنيع حليج الأقطان بقرية سندسيس في المحلة الكبرى؛ إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ؛ ما تسبب فى تصاعد الأدخنة واحتراق بعض محتويات المصنع.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وحروق سطحية، وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافهم.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بنطاق مصنع لحليج الأقطان بنطاق قرية سندسيس في المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء هيثم عطا حكمدار مركزي سمنود والمحلة، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لدعم قوات الحماية المدنية، التي سيطرت على الموقف قبل امتداد النيران لباقي المنازل المجاورة.

وأفادت التحريات الأمنية، بأن سبب اندلاع الحريق هو حدوث ماس كهربائي بنطاق قرية سندسيس بمركز المحلة، وهو ما تسبب في تدمير بعض محتويات مخازن المصنع المشار إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.