سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس ، أعمال مبادرة "إسكندرية بتفرح" وفي إطار احتفالات الإسكندرية بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وهنأ المحافظ جميع الحضور بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، معرباً عن سعادته بمشاركته فعاليات احتفال اليوم، موجها التحية إلي شباب الإسكندرية وجميع الرياضيين، مشيدًا بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وتنوع الأنشطة الرياضية التي يتم تقديمها.

وعقب بدء فعاليات المسيرة البحرية من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ فرع الإسكندرية، أطلق المحافظ إشارة البدء للمهرجان السباحة بالزعانف والشراع واليخوت والموتوسيكلات البحرية من داخل عرض البحر أمام مكتبة الإسكندرية.

شارك في المبادرة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ومحمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.