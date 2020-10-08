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أعداد جريدة الشروق
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السودان: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أرشيفية
أرشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 1:12 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 1:12 ص

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم تسجيل أية وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليومي الجمعة والسبت الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها حالتان في ولاية الخرطوم وحالة واحدة في ولاية النيل الأبيض، مشيرة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ١١٠٩ عينات، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذا، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و ٦٦٠ حالة، بينها ٨٣٦ وفاة، و ٦٧٦٤ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

 


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