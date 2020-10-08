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20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد

محمد جلال
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 10:52 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 10:52 م

اعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يقام غدا الجمعة، ويستضيفه ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 للدوري الممتاز.

وضمت القائمة كل من:"الهاني سليمان وعمر صلاح وناصر ماهر وأحمد مكي وفوزى الحناوي ومحمد نادي وكريم يحيى واحمد حمص ومحمد الترهونى ومحمود حليمو وديريك نسينامبى وأحمد جمال وشريف رضا ورجب نبيل ومحمد كوفي والسيد فريد واحمد ابو الفتوح وحسام حسن واسلام جمال ومحمد عبد المنعم".

ويغيب عن سموحة كل من صلاح محسن و محمود عزت و محمود معاذ و إبراهيم عبد القوى و يوسف ديوب و ايمومو.


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