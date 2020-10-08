انطلاق معرض الشارقة للكتاب بمشاركة مئات الناشرين والندوات عن بعد

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب بالإمارات، اليوم الخميس، عزمها تنظيم الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الشهر المقبل، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الهيئة أحمد العامري إن المعرض يقام خلال الفترة من 4 وحتى 14 نوفمبر المقبل، بمشاركة مئات الناشرين العرب والأجانب من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف العامري، للصحفيين اليوم الخميس، ستنظم جميع المحاضرات والندوات المرافقة للمعرض هذا العام عن بُعد، لأول مرة في تاريخ المعرض، وذلك انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويرفع الحدث، الذي يعد واحداً من أكبر ثلاثة معارض في العالم، شعار "العالم يقرأ من الشارقة"، في رسالة تعبّر عن مكانة الإمارة كحاضنة عربية للثقافة والمثقفين وملتقى للأدباء والمفكرين والفنانين من مختلف أنحاء العالم.