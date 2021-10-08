منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحذر من تدهور الوضع الأمني في شرق أوكرانيا

أفادت بعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في منطقة شرق أوكرانيا التي مزقتها الحرب، بأن الوضع الأمني في المنطقة يتدهور.

وقال رئيس البعثة ياسار هاليت تشيفيك اليوم الجمعة، إنه في شهر أغسطس وحده سقط نحو 12 ضحية مدنية ، وهو أكثر مما كان عليه الحال في الأسابيع السابقة ، وأضاف أن " التراجع في الشهور الأخيرة يؤكد عدم اهتمام الجانبين بالوفاء بالتزاماتهما " .

وقال إن أنظمة الأسلحة المحظورة تستخدم أيضا في كثير من الأحيان.

وأشار سيفيك إلى أن ما يقرب من 400 مراقب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في شرق أوكرانيا مقيدون بشكل متزايد في حرية تنقلهم.

ومنذ عام 2014، يسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على أجزاء من منطقتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، قتل أكثر من 13 ألف شخص في النزاع حتى الآن. ولا تزال خطة السلام المتفق عليها في عام 2015 معلقة.