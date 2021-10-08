ــ الكاتب التنزانى يعتبر فوزه بمثابة «الضوء الأخضر» لمناقشة قضايا كبرى مثل أزمة اللاجئين

ــ تهتم رواياته بقضايا الهوية والنزوح وما يخلفه الاستعمار والعبودية

يعد الروائى الزنجبارى المولد عبدالرزاق بن سالم جرنة سادس كاتب وأديب أفريقى يحصل على جائزة نوبل فى الأدب بعد كل من الكاتب النيجيرى وول سوينكا والأديب المصرى نجيب محفوظ ونادين جورديمر من جنوب أفريقيا وجى ام كويتزى من جنوب أفريقيا ودورى ليست من زيمبابوى.

وعلى الرغم من أنه يعيش فى بريطانيا منذ ستينيات القرن الماضى، إلا أنه ولد ونشأ فى زنجبار، وغادرها وهو فى سن 18. وفى أعقاب فوزه بجائزة نوبل للآداب لعام 2021، قال «جرنة» إن فوزه بالجائزة كان بمثابة مفاجأة كبيرة بالنسبه له، وأشادت الأكاديمية السويدية بمجمل أعماله بسبب «أسلوبه الجرىء فى التحدث عن الآثار المُدمِّرة للاستعمار والذى ــ فى نفس الوقت ــ لا يخلو من العاطفة الجيّاشة».

وقالت لجنة نوبل للآداب فى بيان صدر عنها: «إن تفانى عبدالرزاق جرنة فى نقل الحقيقة كما هى، وكرهه للتبسيط لهو أمر مذهل بحق»، وأضافت: «تنحرف رواياته عن الأوصاف النمطية وتطلعنا على شرق أفريقيا المتنوع ثقافيًا غير المألوف للكثيرين فى أجزاء أخرى من العالم»، وتابعت: «تجد شخصياته نفسها دومًا فى حبكاته الروائية فى فجوة بين الثقافات والقارات، بين حياة قديمة عاشتها وحياة ناشئة تنتظرها؛ وهى من المعضلات الإنسانية عسيرة الحل».

صدر للأديب ــ البالغ من العمر 73 عامًا ــ 10 روايات، منها «الهجران» و«الجنة» التى نُشرت عام 1994، وتروى قصة صبى نشأ فى تنزانيا فى أوائل القرن العشرين، وقد سبق أن تم ترشيحها لجائزة البوكر الأدبية المرموقة، نقلًا عن شبكة «بى بى سى» البريطانية.

فور فوزه قالت الكاتبة والناقدة والأديبة الكبيرة أهداف سويف على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: «عبدالرزاق جرنة، اللى أخد النوبل النهاردة، صديق وفى، وإنسان جميل، وكاتب قدير. له ١٠ روايات، واحدة منهم اترشحت للبوكر زمان. كان بيدرس فى جامعة كِنت لحد ما طلع على المعاش . لما دعيناه ييجى احتفالية فلسطين للأدب (بالفست) فى ٢٠١٠ جه معانا، ومن ساعتها لم يتأخر عن أى فعالية تضامنية نطلبها منه. مولود ومتعلم فى زنجبار ورحل إلى إنجلترا فى شبابه لاجئا. ناس كتير النهاردة هيكونوا سعداء ومرتاحين إن أهم جايزة أدبية فى العالم راحت ــ مفاجأة كده ــ لأديب قضى عمره بيكتب عن آثار الاستعمار فى أفريقيا، وبيشتغل فى ثبات ومثابرة، وبعيد عن الأضواء والصخب. حاجة صح حصلت فى الدنيا النهاردة».

وتُهيمن على كتابات عبدالرزاق جرنة القضايا المرتبطة بالهوية والنزوح وكيف تتشكل الهوية بما يخلفه الاستعمار والعبودية. وتقوم شخصياته الروائية ــ حسب الصفحة الرسمية لدار الكتب خان التى استضافت عبدالرزاق جرنة عام 2016 فى ندوة أدارتها الدكتورة شيرين أبو النجا على هامش حضوره مؤتمر الأدب المقارن المقام بكلية الآداب جامعة القاهرة، وكان موضوعه «أفريقيا» ــ باستمرار ببناء هوية جديدة لأنفسهم لتتناسب مع البيئات الجديدة. وهى تتخبط باستمرار بين حياتهم الجديدة وطبيعة وجودهم فى الماضى.

وترتكز روايات جرنة جميعها على الأثر المدمر الذى تخلفه الهجرة إلى سياق جغرافى واجتماعى جديد على هويات شخصياته.

كما تلعب الهجرة والنزوح، سواء من شرق أفريقيا إلى أوروبا أو فيما بين أفريقيا، دورًا رئيسيًا فى رواياته، ففى روايته «ذاكرة الرحيل» (1987) تُحلل الأسباب وراء قرار بطل الرواية بترك قريته الساحلية الأفريقية الصغيرة. أما «طريق الحاج» (1988) فهى تصور كفاح الطالب المسلم القادم من تنزانيا ضد ثقافة المقاطعة والعنصرية السائدة فى البلدة الإنجليزية الصغيرة التى هاجر إليها. أما «جنان» (1994)، والتى أدرجت على القائمة القصيرة لجائزة بوكر للرواية عام 1994، تحتفظ بدلًا من ذلك بالسياق والمحيط الأفريقى؛ حيث تستكشف رحلة يوسف من بيت والديه الفقراء إلى قصر العم عزيز الثرى الذى منح الأب يوسف له رهنًا مقابل سداد ديونه. ويبنى الراوى المجهول فى رواية «صمت مدهش» حياة جديدة لنفسه فى بريطانيا، هربًا من إرهاب الدولة السائد فى وطنه زنجبار. وقد صنع من وحى خياله قصصًا رومانسية عن وطنه ليحكيها لزوجته ووالديها، تلك القصص التى تحطمت لدى عودته إلى أفريقيا. أما فى روايته «على شاطئ البحر» (2001)، صالح عمر، وهو طالب لجوء عجوز غير تقليدى وصل لتوه فى بريطانيا، يلتقى بالسيد لطيف محمود، محاضر جامعى يعيش فى إنجلترا لعدة عقود، ليكشفا للقارئ قصصًا من ماضيهما لتظهر روابط بينهما غير متوقعة.

كما تتناول أحدث رواياته التى صدرت بعد عام 2020 وتحمل عنوان «الحيوات الأخرى» عدة قضايا مثل العنصرية والنازية والخضوع، وتمامًا مثل روايته السابقة «الجنة»، تدور أحداثها فى بداية القرن العشرين، قبل فترة وجيزة من انتهاء الحكم الاستعمارى الألمانى فى شرق أفريقيا عام 1919.

وتنقل تلك الرواية قصة شاب أُجبر على خوض الحرب إلى جانب الألمان، وتم استغلاله جنسيًا من قِبَل أحد الظباط، كما تغطى الرواية عدة أجيال، وتستكشف أيضًا خطة النازيين ــ غير المحققة ــ لإعادة استعمار شرق أفريقيا والتأثير طويل المدى للاستعمار.

ووُلد «جرنة» فى زنجبار عام 1948، ووصل إلى إنجلترا كلاجئ فى أواخر الستينيات من القرن الماضى، وقد عمل أستاذًا للغة الإنجليزية وآداب ما بعد الاستعمار فى جامعة «كنت» بكانتربرى، حتى تقاعده مؤخرًا. وقد كشف بعد فوزه بالجائزة أنه يعتبر أن فوزه بنوبل للآداب بمثابة «الضوء الأخضر» لمناقشة قضايا محورية فى عصرنا الحالى؛ مثل أزمة اللاجئين والاستعمار التى عانى منها بشكل شخصى. وعن معاناة اللاجئين حول العالم، والذين يفرون كل يوم من بلادهم بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، قال «جرنة»: «عندما أتيت إلى إنجلترا لم يكن الأمر سهلًا؛ فقد كان طلب اللجوء صعبًا للغاية، ولم يزل العديد من الناس يكافحون للهرب من بلادهم بسبب الإرهاب حتى الآن». وتابع: «أصبح العالم أكثر عنفًا بكثير مما كان عليه فى الستينيات، لذلك هناك ضغط أكبر الآن على البلدان الآمنة من أجل استقبال المزيد من الناس».

وفى مقابلة أجريت عام 2016، عندما سُئل «جرنة» عما إذا كان سيطلق على نفسه اسم «مؤلف ما بعد الاستعمار والأدب العالمى»، أجاب: «لن أستخدم أيًا من هذه الكلمات، ولن أصنف نفسى أبدًا ككاتب».