السياحة في ألمانيا عادت تقريبا إلى مستوى ما قبل الأزمة في أغسطس

وصلت الفنادق ودور الضيافة في ألمانيا تقريبا إلى مستوى ما قبل الأزمة مرة أخرى فيما يتعلق بعدد ليالي المبيت السياحية خلال شهر العطلة في أغسطس الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة أن عدد ليالي المبيت السياحية تراجع في آب/أغسطس الماضي بنسبة 1ر3% فقط مقارنة بنفس الشهر عام 2019، بينما ارتفع بنسبة 4ر13% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، ليسجل 1ر50 مليون ليلة مبيت.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد ليالي المبيت للنزلاء المحليين بنسبة 7ر13% إلى 51 مليون ليلة في آب/أغسطس من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. لكن بالنسبة إلى النزلاء الأجانب سجلت الفنادق ونُزل الإقامة السياحية 1ر5 مليون ليلة، ورغم أن هذه تمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2020، إلا أنها لا تزال أقل بنسبة 7ر52% مقارنة بعام 2019.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، سجلت الفنادق وبيوت الضيافة وبيوت العطلات والمعسكرات وأماكن الإقامة الأخرى ما مجموعه 3ر108 مليون ليلة مبيت، بتراجع قدره 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبسبب جائحة كورونا، حظرت بعض الولايات مبيت السائحين حتى حزيران/يونيو الماضي، ثم تم تخفيف الحظر على المستوى الإقليمي اعتمادا على والوضع الوبائي في كل ولاية.