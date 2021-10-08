روبير سوليه: هل السادات رجل دولة عظيم حقق السلام مع إسرائيل أم سياسي ماكر قاد بلده إلى طريق مسدود؟

بطل الحرب والسلام كان يحب النقاش فى الحلقات الخاصة إلا أنه لم يتحمل أية معارضة فى العلن

فى الكلية الحربية زاد إيمانه بأنه لا يمكن طرد المحتل إلا بالقوة وأن الاستقلال يبدأ بالإطاحة بالحكومة الفاسدة

فى قلب دلتا مصر داخل قرية «ميت أبو الكوم» التى تبعد عن القاهرة ستين كيلومترا، كان الطفل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام فيما بعد، يجلس أرضا مع رفاقه فى المدرسة القرآنية المتواضعة البناء، حافى القدمين، مرتديا جلابية وعلى ركبتيه كل ما يحتاج إليه من أدوات مدرسية، لتدوين ما يتعلمه على يدى الشيخ عبدالحميد الذى أخذ يعلم صبيان القرية القراءة والكتابة ويحفظهم سُور القرآن.

وكما كان الشيخ عبدالحميد محل احترام وتبجيل لدى الطفل حظى المدرس المسيحى السيد مينا الذى تولى تدريسه كل المواد فى المدرسة القبطية بنفس الاحترام والخشية فى نفسه حتى اضطر إلى مغادرة المدرسة بعدما عاد والده من السودان واستأجر شقة فى حى كوبرى القبة بالقاهرة ليستكمل تعليمه فى مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية ويسير مع رفاقه مع نهاية اليوم الدراسى بجوار قصر القبة من غير أن يتخيل أن هذا القصر سيصبح يوما أحد الأمكنة التى يعمل فيها. ظل التلميذ محافظا على تفوقه الدراسى، حتى التحق بثانوية الملك فؤاد الأول، وفيها اكتشف الطالب النجيب فوارق الطبقات الاجتماعية، ليتركها ويطوف بين مدارس الأهرام الخاصة، ويعود إلى مدرسة الملك فؤاد الأول قبل أن ينتهى الأمر به إلى معهد التعليم المتقدم وينال منها الشهادة الثانوية.

فى كتابه بعنوان «السادات» للباحث والكاتب المصرى ــ الفرنسى روبير سوليه، الذى يقدم صورة مختلفة للرئيس أنور السادات ومصر فى مرحلة فارقة من تاريخها، كان يرى أن حلم السادات منذ الصغر ارتداء البدلة العسكرية، وجاءت اتفاقية 1963 مع المحتل البريطانى فى وقت مناسب تماما لتساعده على الانضمام إلى الجيش المصرى، وبمساعدة طبيب بريطانى يدعى المايجور فيتزباتريك، قصده والد السادات تم قبوله، قبل أن يتم استبعاده مع مرشحين مقبولين آخرين للاحتفاظ بأماكن لأنسباء وزير الدفاع. دفع الحنق والخيبة بأنور السادات إلى أن يسجل تباعا فى كلية الآداب، والحقوق، والتجارة، قبل أن يبلغه فى صباح أحد الأيام أن يتقدم حالا إلى الكلية الحربية حيث تدخل الطبيب مرة أخرى ونجح فى جعل الكلية تقبل انتسابه، التحق بالتلامذة بتأخير ستة وعشرين يوما، وهناك زاد إيمان التلميذ الضابط بأنه لا يمكن طرد المحتل إلا بالقوة، وأن الاستقلال يبدأ بعد الإطاحة بالحكومة الفاسدة.

فى الكتاب ذاته الصادر عن دار هانشيت أنطون يؤكد سوليه أن سعى أنور السادات الحثيث إلى القيام بعمل وطنى جعله ينضم إلى حزب مصر الفتاة، كما جعله ينضم إلى عدد من الأحزاب السياسية بعد تخرجه فى الكلية الحربية بحثا عن التزام يناسبه من دون أن يجد، حتى ذهب الملازم أنور السادات إلى منقباد بالقرب من أسيوط، ليبدأ من هناك مع رفاقة ومنهم الضابط جمال عبدالناصر بمناقشة مستقبل بلادهم ويقسمون قَسَم منقباد، والنواة لمجلس قيادة الثورة المستقبلى.

افترق السادات وعبدالناصر فى العام 1939، ذهب الأول إلى سلاح الإشارة، والثانى أرسِل إلى السودان بناء على طلبه، فى العام التالى نشأ تنظيم سرى للضباط، أكد السادات فى أحيان أن عبدالناصر هو الملهم والمحرك والقائد، وفى أحيان أخرى أنه القائد وأن الاجتماعات كانت تتم فى شقته التى لقبوها بـ«بيت الأمة».

«الزنزانة 54»

عاد السادات ــ حسب كتاب روبير سوليه ــ إلى السجن مرة أخرى بعد اتهامه فى قضية مقتل الوزير أمين عثمان، الذى قال إن «بين مصر وبريطانيا زواجا كاثوليكيا لا يحل»، استغل سجن «قرة ميدان»، هذه المرة فى القراءة، ويقول فى مذكراته أن القراءة وبخاصة مقال لشخص يسمى هارى إيمرسون فوسديك، جعلته يولد من جديد، «لما تخففت الروح من أثقالها تحررت الذات وانطلقت كما ينطلق الطائر من قفصه إلى الفضاء الواسع، أصبح الحب هو الدافع الحقيقى لكل ما أفعل.. كانت الستة شهور الأخيرة لى فى الزنزانة 54 وما زالت أسعد أيام حياتى»، حتى تم تبرئته من القضية بعد أربعة وعشرين جلسة.

«جيهان»

فى السويس التقى أنور السادات بحبيبته وزوجته جيهان صفوت رءوف للمرة الأولى، حيث كانت فى زيارة لابنة عمتها زوجة صديقه حسن عزت، لم تصدق أذنيها حين قيل لها إن السادات وصل إلى المنزل، فقد قرأت الكثير من المقالات التى تتحدث عنه، وحين تحدثت عنه قالت: «إن هذا الرجل قد جسد كل ما أعجب به، لقد كان بطلا.. بينما كان أقرانى من الفتيات يبهرن بنجوم السينما كان أنور السادات بطل كل أحلامى»، احتفل الاثنان بالخطوبة فى سبتمبر 1948، وحدد موعد العرس فى 29 مايو 1949، بعدما نجح السادات فى إقناع أهل عروسته بشخصيته.

«العودة إلى صفوف الجيش»

عاد أنور السادات إلى الخدمة فى الجيش مرة أخرى بوساطة من طبيب الملك يوسف رشاد، وخلال العام 1951 قام بعدة أعمال تخريبية، فقد كان يوزع التعليمات على الضباط الأحرار الذين يشنون الهجمات على القواعد البريطانية فى قناة السويس، ويمدهم بالأسلحة والذخائر، كما دأب على مقابلة الدكتور يوسف رشاد الذى كان يدير جهاز المخابرات الخاصة فى القصر الملكى وتزويده بالمعلومات الخاطئة ومحاولة الحصول على معلومات تتعلق بخطط الملك ونواياه.

«السادات فى الإذاعة»

بعد نجاح الحركة ووقوع اختيار التنظيم على شخص اللواء محمد نجيب ليكون ذا صفة تمثيلية لها أمام الشعب، وكُلف السادات بإعلان الخبر فى الإذاعة، وحين وصل إلى مقرها انتظر انتهاء المقرئ من تلاوة آيات القرآن ثم قرأ البيان بكل ما يقتضيه الموقف من هيبة، وبعد يومين رافق اللواء محمد نجيب لتوجيه إنذار إلى الملك بواسطة على ماهر يطالب مجلس الثورة من فاروق التنازل عن الحكم لمصلحة ابنه ومغادرة مصر حيث كتب فى مذكراته: «كنتُ الوحيد بين أعضاء مجلس قيادة الثورة الذى كُتب عليه مواجهة جميع الأحداث منذ إعلانى قيام الثورة إلى الخروج من مصر».

«الرئيس وثورة التصحيح»

ورث السادات مصر وعدد سكانها 33 مليونا، وكان الإنفاق العسكرى يستهلك الجزء الأول من الميزانية، وبسبب حالة «اللاسلم واللاحرب»، ازدياد حنق الشارع والمعارضة من حكم أنور السادات، جعل السادات يسارع بما أسماه «ثورة التصحيح»، للتخلص من خصومه الذين يتحكمون بمفاصل السلطة السياسية وبؤر المؤمرات السرية، كل ذلك بفضل القوة الاستثنائية لصلاحات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى براعته الشخصية وجرأته وخبرته، وبدأ الشارع المصرى ينظر إلى رئيسه الجديد كما يقول الأديب نجيب محفوظ: «بدأ المصريون ينظرون إلى رئيسهم نظرة مختلفة.. فهذا الرجل الذى يُقال إن عبدالناصر وصفه يوما بالحمار، يظهر بصورة جديدة تماما».

«عملية التعمية»

قرارات الرئيس السادات من طرد الخبراء السوفيت، وإرساله عدة وزراء فى مهام إلى الخارج جعل العالم يتصور تخليه عن الخيار العسكرى، وإعلان وزير الحرب على الملأ عن منح إجازات للعسكريين الراغبين فى تأدية العمرة، وامتناع السادات عن الظهور العلنى، أقنع الإسرائيلين أنه لا نية للمصرين فى شن حرب، بينما كان السادات يعقد اتفاقا مع حافظ الأسد على أن تشترك القوات السورية مع المصرية بشن هجوم فى 6 أكتوبر، وهو التاريخ الذى يقع فيه عيد الغفران اليهودى وتتوقف خلاله حركة النقل، ويشرق البدر مكتملا فيسهل على ضوئه بناء الجسور، يلى ذلك ظلام دامس يسمح بعبور القناة بشكل آمن تماما وغير ذلك من أسباب جعلت يوم 6 أكتوبر هو الأنسب لشن الحرب.

«محو هزيمة 67»

يوم السادس من أكتوبر عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا وصل أنور السادات بالزى العسكرى يرافقه وزير الحرب إلى غرفة العمليات، وهناك طغى رنين الهاتف وضجيج أجهزة التلكس على أحاديث الضباط الموجودين، أطلق على العملية اسم «بدر»، وعند الثانية بعد الظهر أعطى الأمر بالهجوم، فتحركت آلة هائلة وأطلق ألفا مدفع مصرى وابلا من النيران على الضفة الثانية للقناة، وقامت الطائرات الميج والميراج بقصف مواقع العدو، وانطلقت مئات الزوارق المطاطية على دوى عتافات الله أكبر، التى صدحت من مكبرات الصوت، وفى الوقت تفسه شنت ثلاثة فرق من الجيش السورى هجوما على الجولان.

ويرى سوليه فى كتابه أن السادات اعتمد فى حرب السادس من أكتوبر على عنصر المفاجأة لا على الخلل الموجود فى منظومة الدفاع الإسرائيلى، ويروى فى سطور كتابه «فى غرفة العمليات بات بوسع الرئيس السادات الذى راهن على منصبه أن يهلل فرحا وهو يتابع بنظره الخرائط الجدارية، حيث يتواصل وميض الإشارات المضيئة. عند الساعة الثالثة والرابع كانت عشرون كتيبة من المشاة قد عبرت القناة ووصلت إلى الضفة الثانية، وفى المساء فتح ستين ثغرة فى الساتر الترابى وتركيب اثنى عشر جسرا سمحت لأعداد لا تحصى من الدبابات والعربات والمدرعات والمعديات لعبور القناة، وبعد أربع وعشرين ساعة على بدء الهجوم كان مئة ألف رجل تمركزوا على الضفة المقابلة، وبرغم الهجمات الإسرائيلية المضادة احتلت القوات المصرية قطاعا عرضه خمسة عش كيلومترا على طول القناة، شن السادات الحرب وانتصر فيها وغسل هزيمة مصر ووضع نفسه كرئيس عربى فى دائرة الضوء وبات سيد مصر بلا منازع.

«أكثر القادة العرب إثارة للجدل»

يتساءل سوليه: «هل يجب أن نرى السادات رجل دولة عظيما صاحب شجاعة ورؤية، سمح لمصر بتحقيق السلامة مع إسرائيل واسترداد سيناء، أم سياسيا ماكرا قاد بلده إلى طريق مسدود وفتح الباب أمام التطرف الإسلامى؟ إن تناقضات تلك الشخصية أكبر بكثير من أن تسمح بتقديم إجابة حاسمة.