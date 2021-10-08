واصلت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية لقاءاتها مع الجهات العراقية الرسمية والأهلية الشريكة في العملية الانتخابية في ضوء توجيهات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وحرص الجامعة العربية على تعزيز المسار الديمقراطي العراقي في هذا الانتخابات المفصلية وذات الأهمية البالغة في تعبير الشعب العراقي عن إرادته ورسم المستقبل الذي يصبو إليه في كنف العراق الموحد والمستقل.

والتقى رئيس البعثة والوفد المرافق له مع الفريق عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية المكلفة بتوفير وضمان أمن العملية الانتخابية، حيث استعرض رئيس بعثة الجامعة د. سعيد أبو علي طبيعة دور بعثة المراقبة كما نقل تحيات الأمين العام للجامعة العربية إلى الفريق، وتمنياته بنجاح الانتخابات، كما استمع من الفريق لعرض موجز لأهم التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة لتوفير البيئة الأمنية للعملية الانتخابية والضمانات الكفيلة لذلك والتي عكست مدى الجاهزية والاستعدادات المعززة للثقة والاطمئنان الذي وفرته القوات المسلحة وأذرع القوى الأمنية العراقية والتي لقيت كل التقدير والاحترام من رئيس البعثة في إطار الحرص المشترك على إنجاح هذه العملية الانتخابية لما فيه خير للعراق الذي هو خير للامة جمعاء.

كما التقى رئيس البعثة والوفد المرافق له مع د. علي المؤيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية العراقية، واستمع لعرض شامل عن الجهود التي تبذلها الهيئة لتنظيم عمل العدد الكبير من المحطات ووسائل الإعلام وطنية ودولية في تغطية هذا الحدث التاريخي الذي يعكس الاهتمام الدولي الكبير بالعملية الانتخابية الجارية خاصة في ضوء أهمية الدور الذي توليه وسائل الإعلام للانتخابات من دعاية ورقابة وتحليل ومتابعة.

كما قام رئيس البعثة والوفد المرافق بالاطلاع المباشر على مختلف أقسام المتابعة المركزية بهيئة الإعلام وما تبذله الهيئة من جهد على مدار الساعة لتسهيل دور وسائل الإعلام من جهة وضبط التزامها بنصوص وقواعد القانون العراقي الناظم مقيداً بقواعد ونصوص قانون الانتخابات العراقي وإحكامه من جهة ثانية، بما يعزز من إجراءات العدالة والشفافية ونزاهة العملية الانتخابية. وقد عبر رئيس البعثة عن احترامه وتقديره لهذه الجهود والتدابير التي تضطلع بمسؤوليتها هيئة الإعلام والاتصالات.

من جهة أخرى وواصلت البعثة القيام بمهامها في تفقد ومتابعة مجريات الحملات الدعائية الانتخابية في دوائر الانتخابات المعتمدة ببغداد إضافة إلى محتوى بث وسائل الإعلام المرئية.

واكتمل وصول أعضاء بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات مساء أمس إلى بغداد، بحسب بيان صحفي للجامعة العربية اليوم الجمعة ، وباشرت انتشارها في عدد من المحافظات العراقية كما بدأت أولى عمليات المراقبة في عدد من مراكز الاقتراع الخاص التي تجري اليوم.