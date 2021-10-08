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بيان للجيش اللبناني: توقيف سوري شارك مع داعش في معارك شرق البلاد

بيروت (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 أكتوبر 2021 - 8:00 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أكتوبر 2021 - 8:00 م

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، شخصاً من التابعية السورية لمشاركته مع تنظيم " داعش" الإرهابي في معارك بشرق البلاد.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه تم توقيف السوري في بلدة عرسال، "لمشاركته إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي في معارك عرسال والقاع ورأس بعلبك، ولإقدامه مع عدد من الإرهابيين على استهداف آلية عسكرية تابعة للجيش والتي نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من العسكريين".

وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، بحسب البيان.

يذكر أن الجيش اللبناني كان قد أعلن تحرير جرود لبنان الشرقية من الإرهابيين في نهاية أغسطس عام 2017.

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