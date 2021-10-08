أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد، خلال اتصال هاتفي أمس الخميس، مع رئيس وزراء اليابان الجدبد فوميو كيشيدا اهتمام الجانبين بإبرام معاهدة سلام.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "لقد تم خلال الاتصال الهاتفي بين الزعيمين يوم أمس، التأكيد على اهتمام الطرفين بمواصلة الحوار على كافة المستويات، ويتم حاليا تنفيذ كل شيء مع الأخذ بالاعتبار الوضع الوبائي".

وكانت وكالة الأنباء اليابانية " كيودو" ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الروسي أعرب خلال المحادثة الهاتفية عن استعداده لعقد اجتماع شخصي مع كيشيدا والسعي لإحراز تقدم في المفاوضات بشأن معاهدة سلام بين البلدين.

وكان كيشيدا أعلن أن موقف الحكومة اليابانية يتلخص في رغبة طوكيو بمواصلة الحوار للتوصل إلى معاهدة سلام مع روسيا، مع مراعاة حل قضية الجزر التنازع عليها.