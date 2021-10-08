محمد بن راشد آل مكتوم يتحدث عن أصعب اللحظات في حياته

في جملة قصيرة مثقلة بالمعاني، كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أصعب اللحظات التي واجهها في حياته، وكانت "وداع من كان سببا في وجودك .. وسببا في وجود وطنك".

مرثية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، كانت موجهة إلى والده، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإحياء لذكرى وفاته.

يشار إلى أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم كان الحاكم الثامن لإمارة دبي، وتولى منصب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها حتى وفاته يوم 7 أكتوبر 1990.

قاد الشيخ راشد آل مكتوم إمارة دبي لمدة اثنين وثلاثين عاما بين عامي 1958 و1990، وتمكن من النهوض بها في محتلف المجالات.

ولفت الشيخ محمد بن راشد في مرثيته إلى دور والده الكبير في تأسيس دولة الإمارات العربية عام 1971، حيث عمل مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على بلورة فكرة الاتحاد وتجسيدها على أرض الواقع من خلال نواة اتحاد ضم إمارتي أبو ظبي ودبي، توسع في اتحاد أكبر وأشمل.