تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد في أفغانستان أسفر عن مقتل وإصابة 300 شخص

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أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي داعش، مسؤوليته عن هجوم انتحاري في مسجد شيعي في شمالى أفغانستان.

وذكر التنظيم على قناته على تطبيق "تلجرام" أن حوالي 300 شخص قتلوا أو جرحوا.