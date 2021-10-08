تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد في أفغانستان أسفر عن مقتل وإصابة 300 شخص

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أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي داعش، مسؤوليته عن هجوم انتحاري في مسجد شيعي في شمالى أفغانستان.
وذكر التنظيم على قناته على تطبيق "تلجرام" أن حوالي 300 شخص قتلوا أو جرحوا.