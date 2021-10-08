 تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد في أفغانستان أسفر عن مقتل وإصابة 300 شخص - بوابة الشروق
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تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد في أفغانستان أسفر عن مقتل وإصابة 300 شخص

إسلام اباد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 أكتوبر 2021 - 8:39 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أكتوبر 2021 - 8:39 م

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي داعش، مسؤوليته عن هجوم انتحاري في مسجد شيعي في شمالى أفغانستان.

وذكر التنظيم على قناته على تطبيق "تلجرام" أن حوالي 300 شخص قتلوا أو جرحوا.

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