الاستخبارات الأمريكية تعلن تركيز جهودها على الخصم الصيني

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أعلنت وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" أنها توجه انتباهها مؤخرا بصورة أكبر إلى منافستها الصاعدة الصين.

وقال مدير الوكالة وليام بيرنر، الخميس (بتوقيت أمريكا)، إنه تم إنشاء "مركز المهام الصيني (سي إم سي) للتعامل مع التحدي العالمي الذي تمثله جمهورية الصين الشعبية".

وأضاف بيرنر، أنه سيتم دمج العمل السابق لجهاز الاستخبارات الأجنبية حول الصين مع الوحدة الجديدة.

ونبه بيرنر إلى أن "حكومة صينية يتزايد عداؤها" تعني تهديدا جيوسياسيا رئيسيا للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين.

وتحدث مدير الوكالة عن "حقبة جديدة من التنافس بين القوى العظمى"، كما جاء في بيان الوكالة.

وأضاف أن الوكالة ستساهم في "تأمين الدور القيادي للولايات المتحدة والنجاح الأمريكي على المسرح العالمي خلال العقدين المقبلين".

وشدد بيرنز على أن الوكالة ستواصل تركيز جهودها على التهديدات الأخرى "بما في ذلك عدوانية روسيا، واستفزاز كوريا الشمالية وعداء إيران – إضافة إلى مكافحة الإرهاب."