الكاظمي: نسبة المشاركة في التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية العراقية جيدة

أكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية جيدة بدءاً من فتح مراكز الإقتراع وحتى الآن.



وقال الكاظمي خلال زيارته إلى قيادة العمليات المشتركة واجتماعه مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات" إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات" .بحسب بيان للحكومة العراقية.



وأكد على "أهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات، وأن نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءاً من فتح مراكز الإقتراع وحتى الآن".



ودعا الكاظمي، القوات الأمنية إلى عدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم.



وقال إن "بعد غد الأحد، سنحتفل جميعاً بالعرس العراقي الكبير؛ من أجل مستقبل العراقيين وحفظ الكرامة".



وأصدر رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة خلال الاجتماع عدداً من التوجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح، وتسجيل الخروقات بكل أنواعها ورفعها للقضاء.



كما شدد على تأمين الحماية لجميع مراكز الإقتراع والناخبين.



كانت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الإنتخابات العراقية، فيولا فون كرامون، قد قالت في وقت سابق اليوم الجمعة أن بعثة التكتل لم تسجل لحد الآن أية مشاكل تقنية خلال سير انتخابات التصويت الخاص.



وأضافت في تصريح للصحفيين خلال زيارتها أحد المراكز الانتخابية: "نحن نقوم حاليا بالمشاهدة فقط وندون المشاهدات والملاحظات لتقديمها في تقرير أولى بعد يومين من انتهاء الانتخابات العامة في مؤتمر صحفي."



ويشمل التصويت الخاص الذي جرى اليوم قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحون والسجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية.