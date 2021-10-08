إيطاليا: تغير المناخ سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلام بأفريقيا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن تغير المناخ سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلام والأمن، والوضع الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة لقارة أفريقيا.

وقال دي مايو - في ندوة "لقاءات مع إفريقيا"، وهي الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري الإيطالي الأفريقي الذي انعقد في روما اليوم الجمعة - إن بلاده تفكر في ظواهر الهجرة التي تحددها الظروف البيئية المتغيرة، والتوترات الاجتماعية والعرقية بسبب نقص الموارد، فضلاً عن الجريمة المنظمة، والإرهاب والتطرف التي تجد أرضية خصبة في الفقر.

وأشار دي مايو - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - إلى أن نقص إمدادات المياه والجفاف والحرائق والظواهر الجوية القصوى تهدد استقرار البلدان والأقاليم، وكذلك سبل عيش ملايين من الناس.