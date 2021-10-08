إيران: المحادثات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، إن المحادثات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف في مؤتمر صحفي في ختام زيارته للبنان: "المحادثات الإيرانية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، ونحتاج للمزيد من الحوار. حتى الآن توصلنا إلى اتفاقات معينة".

وأكد أن "دور إيران والسعودية له بالغ الأهمية على صعيد إرساء الاستقرار في المنطقة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية .

وتابع عبد اللهيان في المؤتمر الصحفي: "أننا سنساعد لبنان الشقيق للعبور من أزمته. مستعدون للمساعدة عبر استثمارات إيرانية أو لبنانية لإقامة معملين لإنتاج الكهرباء".

وأعلن "نحن مستمرون بإرسال المشتقات النفطية إلى لبنان، ونأمل أن يكون في المستقبل بإطار اتفاقيات بروتوكولية بين البلدين".

وأشار إلى أن "إيران على استعداد لتأمين حاجات لبنان من الأدوية والاغذية والمستحضرات الطبية، وأكدنا للمسؤولين اللبنانيين أن إيران على استعداد لانشاء مترو الانفاق".

وذكر: "إيران تكن احتراما كاملا لسيادة لبنان وتعبر عن رغبتها ببذل جهودها لدعم لبنان من خلال التعاون بين الحكومتين ومستعدون للتعاون في المجالات كافة".

ورأي عبد اللهيان أن "دول المنطقة وشعوبها لن تسمح للولايات المتحدة أن تنجح في حربها الاقتصادية وحصارها على لبنان، ونأمل من خلال الانفتاح الإقليمي بكسر الحصار الذي يستهدفنا جميعا".

وقال: "إننا سنعود الى محادثات فيينا على أن يتم تحقيق المصلحة الوطنية لإيران وشعبها".