محمد عفيفي: الفصل الأكاديمي التقليدي بين التاريخ والأدب أفقد التاريخ خاصية الحكي وحيويته

التاريخ علمنا أن لا حقيقة مطلقة وأن الورق شىء وما وراءه شىء آخر

اخترت شخصية يعقوب لأنها شخصية درامية خلافية وصادمة

المستشارة نهى الزينى: رواية بديعة جديرة بالقراءة أكثر من مرة

أقام نادى روتارى القاهرة برئاسة المستشار محمد حسونة، ندوة ثقافية بعنوان «المعلم يعقوب بين الحقيقة والأسطورة»، تحدث فيها الدكتور محمد عفيفى عن روايته «يعقوب» الصادرة عن دار الشروق.

قدمت الدكتورة نهى الزينى قراءة وعرضا وافيا للرواية، قائلة: «رواية بديعة جديرة بالقراءة أكثر من مرة، وهى تنتمى إلى الروايات الحداثية التى تتداخل فيها الأنواع الأدبية فهى من الأعمال عابرة النوع الأدبى؛ حيث تجمع بين البحث التاريخى المتخصص والتخيل الروائى والسيرة الذاتية أو بتعبير أدق الإيحاء بالسيرة الذاتية، فإذا كان كثير من القراء يبحثون عن المؤلف داخل سطور روايته وهو ما يؤدى فى بعض الأحيان إلى كوارث».

وأضافت شعرت فى هذه الرواية أن المؤلف تعمد أن يجعل القارئ يعتقد أن التلميذ الباحث فى شخصية المعلم يعقوب هو المؤلف نفسه أى الدكتور محمد عفيفى، فهل هذا صحيح؟ وهل كان ذلك مقصودا منذ بداية الكتابة أم أن السرد هو الذى فرضه على المؤلف؟ هذه كلها أسئلة تثيرها قراءة الرواية الباهرة والممتعة، مشيرة إلى أنها قرأت الرواية بمجرد صدورها وأنها كانت فى الحقيقة مفاجأة ثقافية، فقد تعودنا أن يقوم الروائيون بالرجوع إلى التاريخ لاستلهام الشخصيات والأحداث التى يبنون عليها سردهم الروائى فإذا بنا نفاجأ بالمؤرخ الشهير وأستاذ التاريخ الكبير يحطم القيود الأكاديمية ويتجه إلى التخييل الروائى والبون يبدو أحيانا شاسعا بينهما.

وأوضحت أنها قرأت عن شخصية المعلم يعقوب فى كتب التاريخ ورأت فيها شخصية روائية بامتياز، فهى من تلك الشخصيات التى تبدو وكأنها تتجول بين صفحات التاريخ باحثة عن مؤلف، وهذا ما يجعلنا نطرح مجموعة من الأسئلة: هل استفزت هذه الشخصية روح الأديب المؤرخ وبالتالى أرغمته على البحث عنها من خلال الشكل الروائى الذى لجأ إليه؟ هل أراد الدكتور محمد عفيفى من خلال سخرية المعلم يعقوب من المؤرخين أن يقتل المؤرخ بداخله ليمكن الأديب المقموع من الحياة؟ هل قصد تجاوز الموضوعية الأكاديمية الصارمة فى بحثه حول هذه الشخصية ليصل إلى حقيقتها؟.

وخلال كلمته أجاب الدكتور محمد عفيفى على السؤال: ولماذا لا يلجأ المؤرخ إلى الرواية التاريخية؟ مؤكدا أن الفصل الأكاديمى التقليدى بين التاريخ والأدب لم يكن أبدا فى صالح التاريخ لأنه أفقده خاصية الحكى وبالتالى أفقده حيويته وأفقده ما يسمى بالتخييل التاريخى فالمؤرخ عندما يرجع إلى المصادر والوثائق فإنه يعثر على ثغرات لا يستطيع معالجتها إلا من خلال الموهبة الأدبية التى تجعل خياله يرى ما وراء الحدث أو ما سكت عنه التاريخ، ولذلك فالمدرسة التاريخية الحديثة أصبحت تتطلب درجة من «التخييل التاريخى» لمعرفة حقيقة ما حدث وإلا أصبحت الحقيقة حبيسة الوثائق التى صُنعت لإيصال الحقيقة بشكلها الذى وصل إلينا.

وأضاف التاريخ علمنا أن الورق شىء وما وراءه شىء آخر، فالمؤرخ مثلا لا يصله إلا الإعلان الذى صدر فى نهاية مفاوضات مجموعة من الدول المتحاربة أما ما حدث قبل هذه الورقة أو الإعلان فيحتاج إلى إلغاء الفصل التعسفى بين التاريخ والأدب الذى لم يكن مطلقا فى صالح التاريخ، كما أن فكرة الحقيقة التاريخية فكرة خاطئة فلا توجد حقيقة تاريخية مطلقة وإنما الحقيقة نسبية، وأضاف أن ما اعتاد المؤرخون أن يقولوه عن أنهم يبحثون عن الحقيقة ولا يكتبون غير الموضوعية والحقيقة فهذا نوع من الكهنوت، ولذلك اعتاد المؤرخون ألا يبدأوا فى كتابة التاريخ إلا بعد مرور سنوات عديدة على الحدث لكى تتوافر الوثائق وبالتالى الموضوعية، وكل هذا غير صحيح فإنه رغم مرور زمن طويل ما زال الخلاف مستمرا حول شخصيات تاريخية مثل صلاح الدين أو محمد على أو سعد زغلول وعبدالناصر والسادات وغيرهم كثير.

وتابع: «التاريخ مجموعة من الرؤى المتعددة التى تختلف باختلاف الزاوية التى ننظر منها، وعندما يجد المؤرخ نفسه أمام التاريخ الرسمى والوثائق الرسمية ولا توجد لديه مصادر خاصة بحدث معين لا يمكنه أن يكتبه لأنه لا توجد لديه مصادر، وهنا قد يجد الحل فى الأدب وفى الرواية بالتحديد؛ حيث يسمح هامش الرواية التاريخية على العكس من البحث الأكاديمى بنوع من المراجعة التاريخية من خلال تعددية الأصوات والتصريح بالمسكوت عنه، ولذلك صدرت فى السنوات الأخيرة كمية هائلة من الروايات التاريخية، وهذا يحدث عادة فى مراحل التحول الكبيرة فى حياة الأمم، لذا كان اختيارى لشخصية يعقوب لأنها شخصية درامية خلافية وصادمة أيضا وهذا يصنع قماشة واسعة فى العمل الأدبى.

وأوضح صاحب «يعقوب»، أردت من رواية يعقوب التى حلمت بإنجازها منذ سنوات طويلة إرباك القارئ وتحريك خياله لدفعه للرجوع للمصادر التاريخية لمعرفة المزيد عن هذه المرحلة، وهذا فى رأيى هو معيار نجاح الرواية التاريخية.

وأكمل الدكتور عفيفى قدمت خلفية وافية عن شخصية المعلم يعقوب التاريخية الذى كان يعمل مع المماليك فى جمع الضرائب ثم عمل مع المحتل الفرنسى بعد الحملة الفرنسية على مصر وكون بالتعاون معهم ما أطلق عليه «الفيلق القبطى»، وأن هذا من وجهة نظر يعقوب كان نكاية فى العثمانيين، لكن المعلم يعقوب فى الحقيقة لم يكن يمثل أقباط مصر بل إنه كان محروما من الكنيسة لأنه تزوج من شامية لا تنتمى للمذهب القبطى الأرثوذكسى واقتحم الكنيسة على حصانه كنوع من التمرد على سلطتها على عكس شخصية المعلم جرجس الجوهرى الذى كان متوافقا مع الكنيسة وبالرغم من تعاونه مع الفرنسيين إلا أنه رفض الخروج معهم وأصر على البقاء فى مصر عكس يعقوب الذى رحل معهم ومات مسموما على المركب التى أقلته باتجاه فرنسا، وأضاف أنه أراد من خلال وضع هذه الشخصية داخل الكنيسة كسر فكرة تنميط الشخصية القبطية وكسر فكرة التنميط التى نلجأ إليها بشكل عام.

وأشار الدكتور عفيفى إلى أنه كان مترددا فى الكتابة عن العلاقة المثلية التى جمعت بين المعلم يعقوب وأحد جنرالات الحملة الفرنسية وهى العلاقة التى أشارت إليها المصادر الفرنسية دون العربية لكنه بعد استشارة بعض أصدقائه أشاروا عليه بضرورة ذكر هذه الجزئية لأنها مهمة جدا لفهم طبيعة الشخصية، وأضاف أنه حاول توصيل الصورة دون تحويلها لرواية جنسية وأن هذا الفصل بالنسبة له كان أصعب فصل فى الرواية فبالرغم من أنه ثلاث صفحات فقط إلا أنه استغرق أسبوعين لكتابته وذلك لإعادة كتابته عدة مرات، مؤكدا أن أى كاتب لديه فى داخله نوع من الرقابة الذاتية تكون أحيانا أقوى من رقابة المجتمع.

وتعقيبا على الملحوظة التى طرحتها د. نهى بشأن اللجوء إلى تداخل أنواع السرد قال الدكتور عفيفى إنه كان من السهل عليه كمؤرخ أن يسرد حياة المعلم يعقوب وهذا ما فكر فيه فى البداية لكنه أراد أن يعدد أنواع السرد فبدأ بالإيحاء للقارئ بأن الرواية نوع من السرد الذاتى ثم أخذه إلى البحث التاريخى وهذا يضيف جاذبية للسرد ويكسر الشكل التقليدى للرواية وهو ما يحقق عنصر التشويق بوجود أكثر من سرد كما أنه يسمح بطرح قضايا متعددة، وأشار إلى أنه قصد من خلال هذا الأسلوب أن يعلن أن المدرسة التاريخية المصرية والعربية بشكل عام فشلت فى كتابة تاريخ المنطقة بسبب حبس نفسها داخل مجموعة من التابوهات التى لا تستطيع الكتابة عنها، وهذا كان لابد أن يأتى على لسان شخصية التلميذ المؤرخ، كما أن الروائى بشكل عام يضع فى عمله مواقف عايشها وشخصيات صادفها لأنه يأتى بها من المخزون لديه، مثل الممثل الذى يجلس بين شخصيات متعددة فيعلق معه كاراكتر شخصية معينة وعندما يأتى له دور فإنه يتقمص هذه الشخصية المختزنة داخله بشكل لا شعورى، وشخصية يعقوب بالتحديد هذه الشخصية الجدلية المختلف عليها موجودة فى كل بلد تقريبا وضرب مثلا بأفغانستان متسائلا كيف سيكتب التاريخ عن الشخصيات التى تعاملت مع الاحتلال الأمريكى؟

حضر الندوة المستشار عادل عبدالباقى وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق ومساعدا محافظ المنطقة الروتارية مصطفى البرعى ونفيسة صالح والدكتور عبداللطيف صيام والدكتور محسن سامى والناشر ماهر منير والخبير الاقتصادى مجدى تادرس وعدد من أعضاء النادى وضيوفهم وكان التفاعل كبيرا مع المؤلف حيث طرح الحضور مجموعة من الأسئلة حول الرواية وملابسات كتابتها وقام الدكتور عفيفى بتوقيع عدد من نسخ رواية يعقوب على هامش الندوة.