الفاتيكان: البابا لن يحضر قمة المناخ في جلاسجو

أعلن الفاتيكان اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس، لن يحضر قمة "كوب 26" للمناخ المقرر عقدها في جلاسجو الشهر المقبل.

وقال الكرسي الرسولي إن وفد الفاتيكان سيرأسه الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية دولة الفاتيكان.

وتعقد القمة، التي يعتبر نجاحها حاسما على نطاق واسع في الجهود العالمية لمكافحة أزمة المناخ، في المدينة الاسكتلندية من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر.

وفي حين لم يتم تأكيد حضور البابا للاجتماع رسميا، أشار البابا نفسه في مقابلة مع محطة إذاعية إسبانية في أوائل سبتمبر الماضي إلى أن رحلته كان مخطط لها.

وقال البابا آنذاك: "كل شيء يعتمد على شعوري آنذاك، الخطة المقررة هي أني سأكون هناك".

يذكر أن البابا يبذل جهودا منذ سنوات من أجل تحسين حماية المناخ، وكان البابا قد شارك مؤخرا مع نحو 40 من القادة الدينيين الآخرين في توجيه نداء مشترك إلى المجتمع الدولي من أجل تحسين المناخ، وذلك قبل القمة العالمية للمناخ "كوب 26" في مدينة جلاسجو في بريطانيا.

يذكر أن البابا يبذل جهودا منذ سنوات من أجل تحسين حماية المناخ، كما تحدث عن ذلك أمس الخميس خلال لقاء خاص مع المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.

وشارك البابا في وقت سابق من هذا الأسبوع مع نحو 40 من القادة الدينيين الآخرين، في توجيه نداء مشترك إلى المجتمع الدولي من أجل تكثيف الجهود لمكافحة أزمة المناخ والاحترار العالمي.