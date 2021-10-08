حاتم حافظ يقدم شخصيات هاربة تبحث عن الاستقرار: «كقطة تعبر الطريق».. الهروب من منفى الوطن والروح

«أنا غاضبة.. غاضبة لأنى مجبرة على رحيل لا أريده».. تأتى هذه الكلمات على لسان بطلة الرواية «عالية»، الفتاة السورية الهاربة من جحيم الحرب، إلى بيروت ثم إلى فرنسا، حاملة على يديها طفلة عمرها خمس سنوات، وصديقها الفرنسى «ميشيل»، يسردان حكاياتهما، بقلم الكاتب والروائى حاتم حافظ الذى أجاد كتابة شخوص روايته، ومنح لكل منهم لغته الخاصة وأفكاره وأسلوبه الخاص.

«كقطة تعبر الطريق» رواية موضوعها «العالم» وليس مكانا بعينه أو هوية دون غيرها، إنها رواية الإنسان المنسحق فى آلة العولمة الجبارة، والذائب فى مقدرات خلقتها قوى هائلة تحدد له مصيره وتمزق خرائطه لتدفعه نحو الموت أو الجنون. جميع شخوصها مغتربون، كلٌ منهم هارب من حربه الكبرى والخاصة معا، باحث عن طوق نجاة ينتشله من جحيمه الشخصى. كل شخص هنا يعبر ضفته نحو ضفة أخرى، عبورا سريعا مرتبكا، بالضبط كقطة تعبر الطريق طامحة فى الوصول إلى الرصيف المقابل.. لكن حياتها قد تضيع فى لحظة، تحت عجلات سيارةٍ مسرعة.

♦ رواية المنفى

والرواية التى صدرت عن «الدار المصرية اللبنانية»، تعبر عن منفى نفسى وليس فقط منفى مكانيا، جميع أشخاص الرواية يبحثون عن الاستقرار حيث أغلب شخصيات الرواية بعيدون عن مواطنهم الأصلية، فنجد البطلة تمر بالعديد من محطات الشتات بين بازل، فرنسا، بيروت، سوريا، ركز الكاتب على مفاهيم الغربة، الوحدة، الفراق بالنسبة للوطن أو للحبيب.

وتعد الرواية مجازفة شيقة ومغامرة غير مألوفة فى الأدب المصرى، نظرا لأن شخصيات الرواية غير مصريين، وأحداث الرواية تدور بعيدا عن أوطان أبطالها، «بين بازل السويسرية وباريس الفرنسية فضلا عن منافى أخرى».

نجح حاتم حافظ من خلال أبطال عمله فى الخروج من دائرة المألوف والمتعارف عليه، ليعكس لنا واقعا مختلفا سواء من حيث المكان والهوية والدين والمجتمع، واهتم بالإنسان فى المقام الأول دون النظر إلى دينه أو جنسيته، فقدم لنا عدة أنماط ونماذج لشخوص جمع بينهم الحيرة والقلق الوجودى والتردد والخوف من المستقبل، سواء الأبطال أو الشخصيات الثانوية فى الرواية، شخصيات مثل أولجا وباها وزيلما وسهيلة رفيقة فرنسيس صاحب دار النشر التى توظف عالية فى باريس.

الحدث الرئيسى فى الرواية، هو اكتشاف «عالية» أن الرواية المطلوب منها ترجمتها لتحصل على فرصة العمل فى باريس، حيث تحمل لغة البطلة الكثير من الغضب والحدة، فهى الفتاة الغاضبة الناقمة على ما آلت إليه أقدارها، ليثبت الكاتب حاتم حافظ، نجاحه فى نسج عمل روائى راقى تمكن من خلاله ببراعة ومهارة فائقة خوض مغامرة مختلفة فى الأدب المصرى، بعدما دفع بشخوصه الروائية لتعبر عن مغتربين وهاربين.

وبالإضافة على «عالية» و«ميشيل»، يقدم الكاتب مجموعة من الجنسيات، جميعها هاربة تبحث عن الاستقرار مثل «أولجا» العجوز من بيلاروسيا الهاربة قبل سنوات من جحيم تشيرنوبل، و«سهيلة» العراقية الباحثة بلا جدوى عن نفسها على خلفية وطن مرتبك مفتت، و«إيهاب» المصرى أو «باها» الذى يخفى جنسيته ليقدم نفسه كهندى.

♦ موسيقى النصوص

«انتبهت على صوت أم كلثوم.. للحظة ظننت أننى فى دمشق وأن كلما مرا بى كان مجرد حلم،.. ظننت أننى فى شارع نادى المعلمين بانتظار سلمى وميسون وفاطيمة لكن صوت أم كلثوم خارج محطة ليون أتيا من نافذة سيارة أجرة كان الصوت خافتا لكن أذنى لم تخطئه».

حرص الكاتب على استدعاء بعض الأغانى والمقطوعات الموسيقية فى أجزاء مختلفة من الرواية، فاختار أن تكون «أم كلثوم» المطربة المفضلة للبطلة، فالموسيقى عنصرا من العناصر المهمة فى الروايات، والتى تجذب انتباه القارئ وتجعل الأحداث ترتبط فى ذهنه بشكل سلس وبسيط.

نجح حافظ بطريقة تلقائية ورشيقة أن يقدم من خلال روايته معزوفة موسيقية، حيث نجد سلاسة ملحوظة وانسيابية فى سرد الأحداث وطلاقة الشخصيات فى التعبير عن أزماتهم ومراحل حياتهم.

♦ دلالة العنوان

«حين أرى قطة تعبر الشارع أشعر بالأسى، أسى ممزوج بسخرية لئيمة ماالذى تجده قطة فى الجانب الآخر من الطريق ولن تجده فى جانبها؟ أشعر أننا مجبولون على التنقل ليس بإمكاننا البقاء فى مكاننا».

لكل كاتب طريقة مختلفة فى اختيار عناوينه، فالعنوان هو العتبة الأولى للنص، فنجد الكاتب فى هذا العمل نجح فى أن يولى للعنوان اهتمام خاص، فجاء بسيطا وجذابا ومعبرا عن محتوى الرواية التى عانى كل أبطالها من الفرار والغربة والمنفى والترحال، فتحكى «أولجا» مثلا أنها فرت من الموت هى وزوجها. أثناء رحيلها كانت تنظر خلال الزجاج الخلفى للسيارة كما لو كانت تتأكد أنهما رحلا بما يكفى، لكن زوجها يموت وهو يعبر الطريق فى حادث سيارة.

برع الكاتب عبر عنوان الرواية فى أن يعكس بعض السمات المشتركة بين صفات وسلوكيات الإنسان والقطط، التى تتمثل فى التردد والقلق والتغير المفاجئ للقرارات، أو الغضب، والعدائية فى بعض الأحيان، فجاء عنوان «كقطة تعبر الطريق» حاملا لروح النص، وينقل أجواء الرواية وتفاصيلها بشكل جيد.

حاتم حافظ، كاتب وأكاديمى مصرى من مواليد 1974، يعمل أستاذا فى قسم الدراما والنقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية، حصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون فى عام 2015، كما شارك فى كتابة الكثير من الأعمال الدرامية والمسرحية، فى مجال الصحافة شغل منصب رئيس تحرير مجلة (فنون) التى تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

«كقطة تعبر الطريق» هى الرواية الثانية لحافظ، بعد «لأن الأشياء تحدث»، إلى جانب مجموعات قصصية «بسكويت وعسل أسود» و«موسيقى لليلة قصيرة».