سلاح الجو العراقي ينفذ طلعات في سماء بغداد وعدد من المدن لتأمين الانتخابات البرلمانية

حلقت مقاتلات في سلاح الجو العراقي صباح اليوم الجمعة في سماء بغداد وعدد من المدن العراقية مع بدء التصويت الخاص لقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحون ونزلاء الدوائر الإصلاحية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم أن "صقور الجو حماة سماء الوطن، يشاركون في تنفيذ الخطة الأمنية بتأمين الانتخابات البرلمانية في التصويت الخاص بالقوات الأمنية، من خلال طلعات جوية استطلاعية".

وأوضح البيان أنه منذ الساعات الأولى لهذا اليوم توجهت القوات الأمنية بمختلف صنوفها وبكثافة إلى مراكز الاقتراع للمشاركة الفاعلة في التصويت الخاص.

وذكر البيان أن توافد الناخبين تم وسط تنظيم مهني عالي المستوى في هذا العرس الانتخابي في جميع محافظات العراق.