ارتفاع الوفيات جراء تناول كحول مغشوش في روسيا إلى 14شخصا

ارتفع عدد الوفيات جراء تناول كحول مغشوش في مقاطعة أورينبورج الروسية إلى 14شخصا، حسبما ذكرت قناة "أر تي عربية" الروسية اليوم الجمعة.

كان محققون في أورينبورج قد ذكروا أمس الخميس أن ما لا يقل عن 11 شخصا قضوا نحبهم في عدة قرى روسية بالمقاطعة، بحسب قناة"أر تي عربية"الروسية .

وقالت مديرية التحقيق بالمقاطعة اليوم الجمعة إن عناصرها اعتقلوا ثلاثة من بائعي المشروبات الكحولية المغشوشة على خلفية الحادث .

ووفقا للسلطات الإقليمية، أصيب ثمانية آخرون في شرق المقاطعة، بعد تناولهم لهذه المشروبات.

وتتراوح أعمار الضحايا، رجالا ونساء، بين 36 و 73 عاما، ويقيمون في سلسلة من القرى التي تبعد حوالي 1200 كيلومتر جنوب موسكو. ومن غير المعروف ما الذي تناولوه، على الرغم من الشكوك بأنه كان نوعا عالي التركيز من الميثانول.

وقامت السلطات بتفتيش بعض الأكشاك في المنطقة وأخذت عينات، وأشارت إلى أن كميات صغيرة من الكحول قد تكون كافية لتؤدي إلى الوفاة.

يشار إلى أن مثل هذه الحوادث ليست غير شائعة في روسيا، ولا حتى الوفيات المرتبطة بها. وغالبًا ما يأتي الكحول المتسبب في ذلك من مصانع تقطير غير قانونية.