وقع انفجار صباح اليوم، بوحدة فصل الغاز في مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي في مقاطعة آمور شرقي روسيا دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا أو إصابات.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الدرجة العالية من أتمتة المصنع ساعدت في تفادي الإصابات، حيث لم يكن هناك عمال في موقع الانفجار، فيما غادر 2500 من عمال المصنع منطقة الحادث بأنفسهم وبطريقة منظمة بعد دوي صفير الطوارئ.

وتسبب الانفجار في حريق بلغت مساحته نحو 60 مترا مربعا، وقامت فرق الإطفاء بإخماده في وقت لاحق. وأسفر الحادث عن توقف عملية معالجة الغاز في المصنع مؤقتا، ويجري تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث، الذي لم يشكل خطرا على بقية أجزاء المصنع والبلدات المجاورة.